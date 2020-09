Albania: presidente Meta chiede incontro con leader dei principali partiti per fissare data elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A inizio agosto il capo gruppo dei socialisti albanesi in parlamento, Taulant Balla, ha dichiarato che il voto sull'introduzione di un sistema elettorale con le liste aperte pone il Partito socialista, al governo in Albania, "dalla parte giusta della storia". Il parlamentare socialista ha definito il voto dello scorso 30 luglio da parte del parlamento di Tirana "una decisione storica" che va nell'interesse dei cittadini albanesi. A suo modo di vedere, infatti, le liste chiuse negli scorsi anni avevano compresso il diritto di scelta degli elettori limitando il potenziale del voto. "Si tratta di uno sviluppo democratico e di un perfezionamento del pluralismo", ha osservato Balla nel commentare la riforma. evidenziando che i cittadini dalle prossime elezioni del 2021 potranno scegliere "non solo il partito ma anche il singolo parlamentare". (segue) (Alt)