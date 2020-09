Albania: presidente Meta chiede incontro con leader dei principali partiti per fissare data elezioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Unione europea, mentre apprende che il parlamento dell'Albania ha approvato alcune modifiche alla Costituzione riguardo il sistema elettorale, riscontra che sfortunatamente non è stato impiegato più tempo in modo da trovare un compromesso tra tutte le parti politiche", ha dichiarato la in precedezna la portavoce della Commissione europea, Ana Pisonero, commentando quanto avvenuto nel parlamento di Tirana. "Gli emendamenti al codice elettorale adottati dal parlamento il 23 luglio per dare attuazione all'accordo del 5 giugno, sulla base delle raccomandazioni dell'Osce e dell'Odihr, hanno adempiuto le condizioni poste dal Consiglio dell'Ue quando ha preso la decisione sull'apertura dei negoziati di adesione (per Tirana) a marzo", ha osservato Pisonero rimarcando invece la necessità che gli emendamenti al codice elettorale, per dare attuazione alle modifiche costituzionali, in particolare sulle liste aperte e sulle coalizioni pre-elettorale, siano "discusse appropriatamente da tutti gli attori nel Consiglio politico in uno spirito collaborativo ed inclusivo prima di essere votate". (segue) (Alt)