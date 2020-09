Albania: presidente Meta chiede incontro con leader dei principali partiti per fissare data elezioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro albanese Edi Rama ha invitato l'opposizione non parlamentare dell'Albania a decidere "subito" di sedersi al tavolo con la maggioranza per riflettere sulle modifiche costituzionali alla legge elettorale. Dopo l'approvazione da parte del parlamento di Tirana delle modifiche alla Costituzione nel quadro della riforma elettorale, Rama ha detto che tali cambiamenti "non sono più un progetto, ma parte della Legge fondamentale della Repubblica e obbligatori per tutti noi". Le modifiche alla legge elettorale dovrebbero permettere le liste aperte e la formazione delle coalizioni elettorali, temi sui cui dettagli ci dovrebbe essere a modo di vedere del premier un confronto senza distinzioni. "Il lavoro deve iniziare domani", ha aggiunto Rama secondo cui "chi non viene al tavolo viene lasciato fuori dal processo decisionale" e sottolineando che il consenso è auspicabile ma "nessuna minoranza può tenere la maggioranza costituzionale ostaggio in questo processo". (segue) (Alt)