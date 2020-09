Albania: presidente Meta chiede incontro con leader dei principali partiti per fissare data elezioni (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il leader dell'opposizione, Lulzim Basha, il primo ministro albanese Rama "ha violato la Costituzione e la storia del paese". A modo di vedere di Basha, non era mai accaduto in precedenza nella storia dell'Albania che venissero approvate modifiche alla Costituzione in maniera unilaterale. "L'interesse dei cittadini è stato violato", ha dichiarato il leader del Pd sostenendo che "il parlamento dimezzato ha violato le leggi, la Costituzione e la nostra storia comune". Secondo Basha, si tratta anche di una "violazione del consenso" che avrebbe dovuto caratterizzare l'approvazione della riforma secondo quanto stabilito dall'intesa preliminare del 5 giugno tra le forze politiche del paese. "La nostra forza è nei voti e nel sostegno dei cittadini", ha dichiarato Basha bollando il voto come "una mascherata". (segue) (Alt)