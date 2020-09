Roma: Mobilità, su trasporto disabili nessun disagio, da oggi taxi dedicati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento a notizie di stampa Roma Servizi per la Mobilità "tiene a precisare che la riduzione del servizio di trasporto invalidi è avvenuta per motivi del tutto indipendenti dalla sua volontà. Essa è stata determinata esclusivamente da una scelta operativa del gestore". "Per sopperire ai disagi - aggiunge - il dipartimento Mobilità di Roma Capitale ha stabilito che, già dalla giornata di oggi (ossia da quando sarebbero iniziati i disagi), gli utenti del servizio collettivo possano usufruire di quello individuale utilizzando gli appositi Taxi. La novità è stata comunicata tempestivamente agli interessati. Tutti i dettagli sono comunque consultabili sul sito romamobilita.it". (Com)