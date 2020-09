Torino: Appendino, ospitare finali di Nations League sarebbe doppia soddisfazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sarebbe una doppia soddisfazione per la nostra città essere il prossimo anno una delle sedi per gli incontri della fase finale della Uefa Nations League di calcio. Innanzitutto perché ciò significherebbe per la Nazionale azzurra aver vinto il proprio girone e, quindi, aver ottenuto un risultato sportivo di grande rilievo e, di conseguenza, il passaporto per ospitare gli ultimi e decisivi match della competizione continentale. Poi, in particolare per la nostra città, vorrebbe dire aggiungere un altro prestigioso appuntamento al ricco calendario di eventi sportivi internazionali e di grande prestigio, come le ATP Finals di tennis, di cui Torino sarà palcoscenico nel 2021”. A dichiararlo è la sindaca Chiara Appendino a proposito della candidatura di Torino a città ospite della fase finale delle Uefa Nations League di calcio. (Rpi)