Legge elettorale: Orlando (Pd), da commissione Affari costituzionali Camera passo avanti per riaprire cantiere riforme

- Il vicesegretario del Partito democratico, Andrea Orlando, interviene sull'adozione di un testo base della legge elettorale, in programma martedì prossimo 8 settembre, deciso dall'Ufficio di presidenza della commissione Affari costituzionali della Camera. "Dalla commissione Affari costituzionali, grazie all’iniziativa del Pd, un passo avanti per riaprire il cantiere delle riforme", sottolinea su Twitter il parlamentare che conclude: "Lavoriamo senza polemica per andare avanti su questa strada con il massimo consenso possibile". (Rin)