Venezuela: commissario Onu Bachelet su rilascio prigionieri politici, "passo positivo"

- L’alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha salutato con favore il rilascio di un numero considerevole di prigionieri politici e deputati perseguitati in Venezuela. “Accolgo con favore la decisione del presidente del Venezuela Nicolas Maduro di concedere l’indulto a 110 persone, la maggior parte delle quali politici venezuelani che sono stati incarcerati, in esilio o soggetti a misure cautelari”, afferma Bachelet in una nota. La misura “chiude i procedimenti penali nei loro confronti e garantisce loro libertà incondizionata. La misura beneficerà molti deputati che erano stati privati della loro immunità parlamentare”. La decisione, prosegue la nota, “è un passo positivo negli sforzi per aprire lo spazio democratico e migliorare la situazione dei diritti umani nel paese”. (segue) (Res)