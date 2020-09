Venezuela: commissario Onu Bachelet su rilascio prigionieri politici, "passo positivo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commento del commissario Onu segue quello dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, che ha definito la misura una buona notizia e una condizione sine qua non per continuare a progredire nell'organizzazione di elezioni libere, inclusive e trasparenti. Il mese scorso Borrell aveva fatto sapere che l'Ue, viste le poche garanzie offerte alle opposizioni, non riteneva ci fossero le condizioni per poter inviare in Venezuela una missione di osservatori alle elezioni parlamentari, pur mantenendo l'impegno a mediare tra le parti per arrivare alle urne in modo il più possibile condiviso. In una nota Borrell ha dato conto di contatti avuti "nelle ultime settimane" tanto con esponenti del governo di Nicolas Maduro, quanto con quelli delle opposizioni. "Perché la Ue dispieghi una missione di osservatori elettorali abbiamo bisogno di una risposta ampia e precisa alle richieste minime definite dalle opposizioni", scriveva Borrell ricordando la necessità del fronte anti-Maduro di un voto "libero", "trasparente" e "giusto". (segue) (Res)