Venezuela: commissario Onu Bachelet su rilascio prigionieri politici, "passo positivo" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel testo del decreto di indulto, firmato ieri dal presidente Nicolas Maduro, si considera il voto come una opportunità "stellare" per "garantire la partecipazione più ampia possibile di tutti i partiti politici e gruppi di elettori". La lista di beneficiari comprende dirigenti di partiti politici, persone accusate di diversi reati e numerosi parlamentari di opposizione oggi in clandestinità o in esilio. C'è il caso di roberto Marrero, già capo di gabinetto del leader oppositore Juan Guaidò, arrestato nel marzo del 2019 con l'accusa - tra le altre cose - di aver partecipato all'azione "terrorista" di sabotaggio delle centrali elettriche. Indulto anche per diversi rappresentanti politici di rilievo, come Juan Pablo Guanipa, primo vicepresidente dell'Assemblea nazionale (An), Henri Ramos Allup, presidente dell'An nel 2016, o il deputato Freddy Guevara, già uomo di spicco del partito di Guaidò (Volontà popolare, Vp). (segue) (Res)