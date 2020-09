Venezuela: commissario Onu Bachelet su rilascio prigionieri politici, "passo positivo" (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intero processo si terrà secondo regole fissate dai nuovi vertici del Cne, nominati dalla Corte suprema del Venezuela (Tribunal supremo de justicia, Tsj) il 12 giugno contro il parere di oppositori e comunità internazionale. Viene aumentato il numero di deputati da eleggere da 167 a 277, un incremento del 66 per cento, scegliendo un sistema che permetta un “equilibrio” tra voto di lista e voto nominale. Secondo l’organo elettorale ciò si tradurrà “in una rappresentanza all’Assemblea nazionale così suddivisa: il 52 per cento per il sistema proporzionale e il 48 per cento per il sistema nominale”. Nel dettaglio, 130 deputati saranno eletti con voto nominale più tre seggi della comunità indigena per un totale di 133, altri 144 mediante voto di lista, di cui 96 nella lista regionale e 48 in una lista nazionale. Il Cne conserva le 87 circoscrizioni elettorali applicate nel processo elettorale del 2015 e annuncia inoltre di avere ampliato “considerevolmente” la partecipazione delle organizzazioni politiche. (segue) (Res)