Emirati-Cipro: telefonata ministri della Salute, focus su cooperazione contro Covid-19

- Il ministro della Salute e della Prevenzione degli Emirati Arabi, Abdul Rahman bin Mohammad bin Nasser Al Owais, ha avuto oggi un incontro in videoconferenza con il ministro della Salute di Cipro, Constantinos Ioannou. Lo riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam”. Durante la telefonata i due ministri hanno discusso della possibile cooperazione fra i due paesi in campo medico e sanitario. Entrambe le parti, riporta la “Wam”, hanno affermato l’importanza di migliorare l’azione globale nella lotta alle conseguenze della pandemia di coronavirus. Al Owais ha inoltre affermato la volontà degli Emirati Arabi di approfondire la collaborazione con vari paesi globali allo scopo di combattere l’epidemia e trovare un vaccino efficace contro il virus. Il ministro emiratino ha poi evidenziato la rilevanza della cooperazione fra Emirati e Cipro nel settore sanitario, oltre a sottolineare il bisogno di unire gli sforzi, scambiare informazioni e accelerare l’azione globale per superare la crisi. (Res)