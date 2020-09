Frosinone: Comune, su riqualificazione Scalo aggiudicata gara di trasferimento del Mise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il settore lavori pubblici, coordinato da Fabio Tagliaferri, comunica che è stata aggiudicata la gara relativa alla delocalizzazione degli uffici Mise nella nuova sede di via Mascagni 21, nell'ambito dell'articolato programma di interventi in materia urbanistica promosso dall'amministrazione Ottaviani, che è risultata assegnataria di un finanziamento di circa 18 milioni nell'ambito del progetto per la Riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie". È quanto si legge in una nota del comune di Frosinone. "La ditta Building & Design 2008 - aggiunge - si è dunque aggiudicata l'appalto; l'aggiudicazione diverrà efficace solo ad avvenuta comprova del possesso dei prescritti requisiti da parte della società. L'importo complessivo dell'intervento è di 260.000 euro. A quel punto, una volta effettuato il trasferimento e la liberazione dei locali nell'immobile storico di piazzale Kambo, potranno essere effettuati i lavori di recupero storico, artistico e culturale dei due edifici presenti davanti alla stazione ferroviaria, conformemente all'inserimento in un progetto di turismo enogastronomico ed identitario, messo in rete proprio richiamando la tradizione delle Ferrovie italiane". (segue) (Com)