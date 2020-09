Brasile: ministro Economia su calo Pil nel secondo trimestre, "stiamo già tornando a crescere" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ultimo bollettino settimanale redatto dalla Banca Centrale (Bc), datato 17 agosto, gli analisti finanziari hanno alzato le stime sul pil per il 2020, riducendo la contrazione dal -5,62 al -5,52 per cento. Il rapporto, noto come "Focus", è il risultato di un sondaggio effettuato ogni settimana tra oltre 100 istituzioni finanziarie del paese. Gli analisti hanno anche alzato lievemente la stima dell'inflazione 2020 fissandola all'1,67 per cento. A luglio, l'inflazione su anno è risultata in crescita del 2,31 per cento. Un dato comunque inferiore all'obiettivo della Banca centrale che per quest'anno è di un'inflazione del 4 per cento, con una tolleranza di 1,5 punti percentuali in più o in meno (quindi non inferiore al 2,5 per cento). (Brb)