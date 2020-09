Milano: Grimoldi (Lega), maratona Pd, curioso sentire i silenzi imbarazzati su mancate risposte a città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il PD organizza a Milano una maratona di un mese di incontri con i ministri? Auguri... visto il nulla totale fatto per Milano dal Governo in un anno sarà curioso sentire i loro silenzi imbarazzati sulle mancate risposte sulla sicurezza, sul sostegno alle imprese, su infrastrutture come le metropolitana fino a Monza, ora anche sul Tribunale dei Brevetti". Lo dichiara Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier rilevando che "per quasi tutti i ministri questa passerella elettorale sarà l'occasione per rivedere Milano dopo un anno in cui non si sono mai visti".(Com)