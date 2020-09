Nigeria: medici di Abuja in sciopero da oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'associazione dei medici residenti ad Abuja ha convocato uno sciopero "di durata indeterminata" a partire da oggi per protestare contro il mancato pagamento delle loro indennità di servizio e per chiedere condizioni di lavoro più sicure, nell'ambito dell'attuale pandemia di Covid-19. Lo sciopero, ha spiegato l'associazione in una nota, arriva dopo la scadenza di un ultimatum di 14 giorni che era stato dato alle autorità chiedendo loro di versare ai dipendenti gli arretrati richiesti. Nel dettaglio, i medici lamentano il mancato pagamento dei contributi, comprese le pensioni ed altre indennità. Secondo i dati del Centro per la prevenzione ed il controllo delle malattie, la Nigeria ha finora confermato 54.008 casi di coronavirus con 41.638 guariti e 1.013 morti. Abuja è la seconda città del Paese più colpita dopo Lagos. (Res)