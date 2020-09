Usa: New York rinvia al 21 settembre la riapertura delle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli studenti della città di New York non potranno tornare fisicamente in classe fino al prossimo 21 settembre. Lo ha annunciato oggi il sindaco Bill de Blasio nel corso di una conferenza stampa. Inizialmente la riapertura delle scuole era prevista per giovedì prossimo, 10 settembre. La decisione, ha spiegato de Blasio, è stata assunta al termine di un confronto con i sindacati, “in uno spirito costruttivo”. Il nuovo piano prevede il ritorno nelle scuole di insegnanti e personale scolastico a partire dall’8 settembre. I giorni successivi (10, 11, 14 e 15 settembre) saranno dedicati alla formazione di insegnanti e personale sulle nuove regole da seguire per garantire il distanziamento fisico e il contenimento della pandemia di coronavirus. Il 16 settembre verranno fornite istruzioni a tutti gli studenti per il rientro, che avverrà il 21 settembre. Il modello utilizzato sarà quello del cosiddetto “apprendimento misto”, con gli studenti che si recheranno di persona a scuola in alcuni giorni e seguiranno le lezioni da remoto in altri.(Nys)