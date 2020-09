Milano: Sardone (Lega), preoccupante odio contro la polizia, stazione Centrale porto franco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La stazione Centrale di Milano è un po' come Lampedusa, un porto franco dove si concentrano centinaia di clandestini a ogni ora del giorno e della notte. Spaccio, risse, scippi, aggressioni: gli ultimi due episodi che hanno visto protagonisti un gambiano e un ivoriano dimostrano che ormai il segno è già stato ampiamente passato. L'odio contro la Polizia da parte degli immigrati che frequentano piazza Duca d'Aosta e zone limitrofe, ma non solo, è a dir poco preoccupante: un poliziotto ha rimediato la frattura scomposta di una costola, mentre altri due colleghi poco prima sono stati spintonati da un altro delinquente solo perché avevano osato chiedergli di mettere la mascherina all'interno del mezzanino della metropolitana. Purtroppo i ripetuti attacchi a chi indossa una divisa e cerca di far rispettare la legge non ci stupiscono più di tanto, viste le posizioni molto ambigue di una certa parte della sinistra che da sempre strizza l'occhio verso chi si oppone alle forze dell'ordine, vedi i centri sociali...". Lo dichiara in una nota Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega. (Com)