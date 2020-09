Migranti: Fratoianni (Leu), basta affrontare fenomeno migratorio come emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io credo che in questo momento per quello che sta succedendo ancora una volta siamo di fronte al solito limite: il fenomeno migratorio di cui si parla da anni con un'eccessiva enfasi non può essere affrontato come un'emergenza. Quando un fenomeno è strutturale e di lunga durata, non può essere affrontato in questo modo, c'è bisogno di essere governato." Lo afferma il portavoce di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni dai microfoni di Radio Rai 1 nel corso della trasmissione "Radio Anch'io". "Questo significa o meglio significherebbe innanzitutto smetterla con l'idea che si possa semplicemente chiudere un rubinetto - prosegue l'esponente di Leu - significa non lasciare alle Ong un lavoro di supplenza nelle operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo, (altro che pull factor, basta guardare ai numeri e non alle frottole di Salvini e Meloni, quando la maggior parte degli arrivi su Lampedusa sono sbarchi autonomi). Occorrerebbe abbandonare ogni discussione generica, propagandistica o banale, e misurarsi di fronte al fatto che quando ci sono persone che muoiono ci deve essere qualcuno che le deve salvare. " (segue) (Com)