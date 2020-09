Migranti: Fratoianni (Leu), basta affrontare fenomeno migratorio come emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' evidente - aggiunge - che serve poi una redistribuzione innanzitutto su tutto il territorio nazionale, perché non basta dire che l'Europa e i suoi membri non fanno il proprio dovere. Servono soluzioni che consentano all'isola di Lampedusa e alla Sicilia di non subire tutto il peso. Un Paese come l'Italia non può pensare di non poter avere una distribuzione efficace del peso dei fenomeni migratori. Ma su questa vicenda - conclude Fratoianni - si misura l'insufficienza drammatica della classe dirigente del nostro Paese." (Com)