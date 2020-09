Tunisia: parlamento verso la fiducia al nuovo governo Mechichi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del premier incaricato della Tunisia, Hichem Mechichi, dovrebbe superare agevolmente l’esame del parlamento e ottenere nel pomeriggio la fiducia dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp). Il condizionale è d’obbligo perché la seduta straordinaria è ancora in corso e tutto è ancora possibile, ma i segnali giunti fin qui sono incoraggianti per il capo del governo designato dal presidente della Repubblica, Kais Saied. Ieri, 31 agosto, il movimento islamico Ennahda (forte di 54 parlamentari, il gruppo più numeroso in aula) e il partito liberale Qalb Tunes (27 deputati) hanno assicurato di votare a favore dell'esecutivo proposto da Mechichi. Lo stesso vale per i 16 deputati del gruppo parlamentare Riforma (di orientamento centrista-bourghibista), per gli undici parlamentari del Blocco nazionale (formato da ex deputati di Qalb), i dieci di Tahya Tounes (il partito progressista dell’ex premier Youssed Chahed, nemico giurato di Qalb Tounes) e i nove di Al Mustaqbal (centristi conservatori). A questi si aggiungono una decina di altri deputati indipendenti che dovrebbero comunque votare per il nuovo governo. Totale: ben oltre 130 voti, molto al di sopra la soglia di maggioranza di 109 seggi. In caso di voto favorevole, entro pochi giorni si terrà la cerimonia per il passaggio ufficiale dei poteri tra il governo di Elyes Fakhfakh e quello Mechichi, scongiurando così l’ipotesi di elezioni anticipate entro dicembre. (segue) (Tut)