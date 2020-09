Tunisia: parlamento verso la fiducia al nuovo governo Mechichi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una conferenza stampa indetta nella notte del 24 agosto a Dar Dhiafa, a Cartagine, l’ex ministro dell’Interno Mechichi ha annunciato un esecutivo di “competenze nazionali”, cioè di tecnici non legati ai partiti politici, il cui obiettivo è affrontare le sfide sociali ed economiche più urgenti. La composizione del governo comprende 28 membri in tutto, tra cui otto donne. Spiccano nei ruoli chiave, in particolare agli Affari esteri e all'Interno, personaggi molto vicini al capo dello Stato. Come ministro dell’Interno è stato scelto Taoufik Charfeddine, 50 anni, originario di Menzel Mhiri (nel governatorato di Kairouan); è stato coordinatore della campagna elettorale del presidente Saied nella regione di Sousse. A guidare la diplomazia tunisina al ministero degli Affari Esteri, della migrazione e dei tunisini all'estero tornerà Othman Jarandi, il consigliere diplomatico del capo dello Stato, già ministro dal 13 marzo 2013 al 29 gennaio 2014 sotto il governo di Ali Larayedh. (segue) (Tut)