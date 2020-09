Tunisia: parlamento verso la fiducia al nuovo governo Mechichi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa è Brahim Bartag, attualmente direttore della Facoltà di scienze giuridiche, politiche e sociali di Tunisi; è un docente universitario, specializzato in diritto pubblico e diritto amministrativo. Il ministro della Giustizia è il professore universitario e consulente internazionale Mohamed Boussetta, già rettore della Facoltà di Giurisprudenza ed Economia di Kénitra, e giudice incaricato di seguire la questione dell’Istanza per la verità e la giustizia. Come ministro ministro dell'Economia, delle finanze e degli investimenti è stato scelto Ali Kooli. Direttore generale di Bank Abc in Tunisia dal maggio 2010, è stato anche presidente della società algerina Arab Leasing Corporation (Alc) per 3 anni, dal giugno 2016 al giugno 2019. Tra il 2007 e il 2010 è stato amministratore delegato e membro del consiglio di amministrazione di Société Générale Bank Jordan. Kooli si è laureato alla Lyon School of Management. All'Industria, energia e miniere andrà Saloua Seghaier: ex direttore generale del ministero dell’Industria, ex presidente e direttore generale della compagnia di bandiera Tunisair, la Seghaier ha anche diretto la Compagnia tunisina delle industrie di raffinazione. (segue) (Tut)