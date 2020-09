Tunisia: parlamento verso la fiducia al nuovo governo Mechichi (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex ministro dell’Interno ha concretizzato la sua promessa di scegliere un governo tecnocratico, piuttosto che politico, riflettendo in questo l'atteggiamento antipartitico di Saied. Secondo alcuni osservatori, l’esecutivo ha buone possibilità di sostegno parlamentare e di successo, poiché non sarebbe bloccato da lotte intestine partigiane nei momenti di tesa polarizzazione. Se i legislatori non garantiranno la fiducia al governo Mechichi, come detto, Saied ha il diritto di sciogliere il parlamento e indire una nuova elezione entro 90 giorni. Secondo il quotidiano panarabo edito a Londra “Asharq al Awsat”, le tensioni dei partiti sulla forma e sulla natura del nuovo governo si sono allentate: è alto, infatti, il rischio di andare alle elezioni anticipate che, secondo gli ultimi sondaggi, premierebbero il Partito dei costituzionalisti liberi (Pdl) della populista Abir Moussi. (Tut)