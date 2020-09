Camera: Dieni (M5s), profondamente contrariata da fiducia su decreto su proroga stato d'emergenza da Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata del Movimento cinque stelle, Federica Dieni, si è detta "profondamente contrariata" dalla decisione del governo di porre la questione di fiducia, nell'Aula della Camera, sul decreto sulla proroga dello stato d'emergenza da Covid-19. Membro del Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e prima firmataria dell’emendamento che chiedeva di cancellare la norma, presente nel testo dell'esecutivo, che assicurava ai vertici dei servizi segreti italiani il rinnovo dell’incarico per altri quattro anni, la parlamentare pentastellata ha aggiunto: "Non era un emendamento contro il governo e contro il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Non sono contenta della fiducia perché non si risolvono le cose così. Mi dispiace, l’approccio più utile era quello di rimettersi all’Aula. Sono profondamente contrariata - ha concluso Dieni - dall’apposizione della fiducia e ci tengo che questo rimanga agli atti". (Rin)