Bulgaria: presidente Radev chiede le dimissioni del governo (2)

- Il Movimento per i diritti e le libertà bulgaro (Dps) non sosterrà il partito di governo in Bulgaria, Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb), nel progetto per una nuova Costituzione. Lo ha dichiarato ieri il leader del Dps Mustafa Karadayi secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa “Sofia News Agency”. "Il progetto nega i valori universali - libertà, pace, umanesimo, uguaglianza, giustizia e tolleranza. La nuova Costituzione non soddisfa categoricamente la richiesta dichiarata di riavvio", ha detto Karaday. Secondo il leader del Dps, tutte le forze politiche devono avvicinarsi con la necessaria responsabilità alla nuova costituzione che deve essere adottata come un “nuovo contratto sociale, dopo tranquilli dibattiti, in tempi politici normali”. (segue) (Seb)