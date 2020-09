Bulgaria: presidente Radev chiede le dimissioni del governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il presidente della Repubblica Rumen Radev ha incontrato i manifestanti nella città di Varna, sul Mar Nero. Il capo dello Stato si è espresso contro la proposta del premier Bojko Borisov di modificare la Costituzione. "Chiedo a tutti coloro che hanno a cuore il futuro della Bulgaria di non far cadere il paese nella trappola di Borisov. Il suo obiettivo è farci dimenticare corruzione, illegalità e le nostre richieste di dimissioni (del governo), che rappresentano l'unica via d'uscita. Vogliamo dimissioni immediate ", ha detto il capo dello Stato. Il partito al governo a Sofia Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb) ha finalizzato nei giorni scorsi la bozza per una nuova Costituzione del paese. L'annuncio è stato dato dal premier bulgaro ed esponente del Gerb, Bojko Borisov, attraverso un post su Facebook. Borisov ha poi respinto le accuse di "voler ritardare" la convocazione di elezioni anticipate ed impedire la formazione di un governo tecnico in attesa di un nuovo voto. "Il nostro unico obiettivo è consentire alle persone di scegliere, di prendere una decisione. La gente vuole giustizia, e questo può essere raggiunto attraverso una nuova Costituzione", ha dichiarato Borisov. (segue) (Seb)