Gentiloni mette in guardia dal ritorno al Patto di stabilità, fondi europei nel primo semestre del 2021

- L’Italia ha tutto il potenziale e le capacità per essere all'altezza della sfida. Sicuro dei mezzi del paese il commissario europeo all’economia, Paolo Gentiloni, che tuttavia ha invitato a non abbassare la guardia di fronte alla crisi durante la sua audizione odierna sul Recovery fund davanti alle commissioni Bilancio e Politiche europee di Camera e Senato. "Ci troviamo davanti ad una sfida cruciale per il nostro futuro, il cui punto di partenza sono i 750 miliardi di euro da utilizzare per la ripresa e la riconversione delle economie europee", ha detto nel suo intervento iniziale, aggiungendo di essere "orgoglioso" del lavoro svolto dalla Commissione europea e "grato al governo italiano per aver scelto la strada del dialogo". Un paese che ha reagito bene all’emergenza sanitaria quello descritto dall’ex premier, che tuttavia si trova tuttora di fronte ad una serie di difficoltà derivanti dal contesto internazionale fortemente incerto e dai problemi associati ad una crescita stagnante e ad un debito pubblico elevato.Per dare corpo e forza alla ripresa, ha spiegato, il Next Generation Eu rappresenta lo strumento ideale. "Non si tratta di tornare alla situazione di prima, ma di sfruttare le opportunità associate alla crisi per riconvertire le economie europee in una direzione di sostenibilità, resilienza e competitività", ha detto. Di particolare rilievo, nel quadro del Next Generation Eu, lo strumento della Recovery and resilience facility che verrà a sua volta impiegato sulla base dei Piani nazionali di ripresa e resilienza presentati dai singoli paesi. Su questo aspetto il commissario ha dato particolare importanza alle tempistiche, sottolineando che la Commissione europea ha incoraggiato gli Stati membri a presentare una bozza dei suddetti piani entro la metà di ottobre (o prima), in modo che vengano definiti "obiettivi generali che consentano l’avvio di un dialogo tra la Commissione, i diversi paesi e le amministrazioni locali". La presentazione formale dei piani, ha continuato, è prevista entro il prossimo aprile, dopodiché la Commissione avrà otto settimane per proporre l’approvazione del Piano al Consiglio europeo, che avrà a sua volta quattro settimane per approvarlo a maggioranza qualificata.Sulla base del suddetto iter, ha spiegato Gentiloni, si prevede l’approvazione da parte del Consiglio entro il primo semestre del 2021 e la conseguente "erogazione di un primo 10 per cento dell’ammontare del piano di Recovery, mentre le successive avverranno su base semestrale". Rispondendo alle domande dei parlamentari sul tema, Gentiloni ha ribadito che "i piani nazionali per la ripresa non saranno redatti a Bruxelles né tantomeno dalle autorità europee", chiarendo però che la Commissione non è da considerarsi come un intermediario finanziario. L’ex premier ha anche ribadito che "non ci sarà una trattativa per anticipare la prima erogazione del 10 per cento al 2020". Il commissario ha poi ricordato alcune priorità di intervento comuni a tutti i 27 paesi dell’Unione: la transizione ambientale, il rafforzamento della resilienza e della sostenibilità sociale e i processi di digitalizzazione, innovazione e competitività. "Il piano nazionale di Recovery non deve essere una lista di esigenze ma rappresentare il nostro coraggio di scegliere e guidare la ricostruzione: dobbiamo farlo oggi perché sarà sempre più complicato farlo in futuro, a fronte anche di un tasso di crescita sostenuto e di un debito pubblico elevato", ha spiegato.L’ex premier ha poi valutato positivamente gli strumenti del Sure e del Mes, sottolineando come il primo abbia avuto successo nel contrastare per quanto possibile le ricadute occupazionali della pandemia. "Un incremento della disoccupazione c’è stato, ma molto più contenuto di quanto previsto", ha spiegato, ribadendo poi nuovamente l’importanza strategica del Mes che ha il "fondamentale obiettivo di rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari". Il commissario ha poi ribadito come le condizionalità macroeconomiche che hanno caratterizzato l’azione del Meccanismo in passato siano state eliminate, e che gli unici reporting previsti per i paesi che prendono la linea di credito del Mes riguardano la destinazione delle risorse al sistema sanitario nazionale. "Non sono previsti report specifici né condizionalità legate al quadro macroeconomico: si tratta di uno strumento cruciale per la ripresa e nei prossimi mesi bisognerà lavorare per costruire un equilibrio tra responsabilità nazionale e coordinamento europeo", ha spiegato.In conclusione dell’audizione, Gentiloni ha messo in guardia contro un ritorno troppo frettoloso al Patto di stabilità che porterebbe a "rischi notevoli", dal momento che è la clausola che sospende le regole condivise ad aver creato lo spazio di bilancio per molti degli interventi effettuati negli ultimi mesi. "Si tratta dello stesso errore fatto in passato, e che questa volta dobbiamo evitare", ha detto, sottolineando però che nonostante il ritorno ad un pacchetto di norme condivise sia fondamentale per una realtà come l’Unione europea, tali regole non debbano necessariamente rimanere invariate. "Su questo punto avremo una discussione importante sulla possibilità di creare nuove modalità per favorire gli investimenti e determinare target e ritmi in termini di deficit e debito: una discussione in programma direi per la prossima primavera, ma da iniziare già nei singoli paesi", ha concluso. (Ems)