Milano: dal 20 al 23 settembre al via Micam, il salone internazionale della calzatura (2)

- La tutela della salute degli espositori, dei visitatori e del personale coinvolto nell’organizzazione della manifestazione sarà garantita dalle Linee Guida messe a punto con Fiera Milano per garantire i massimi standard di sicurezza. Tra i provvedimenti adottati da Fiera Milano, nel rispetto delle linee guida emesse dalle associazioni internazionali di riferimento Ufi (Global Association of the Exhibition Industry) ed Emeca (European Major Exhibition Centres Association), oltre alle nuove modalità di ingresso, sono state ulteriormente affinate le linee guida per la gestione dei flussi dei visitatori: dalle fasi di preregistrazione, all’arrivo presso i quartieri fieristici e congressuali, passando attraverso percorsi strutturati più ampi e regolari che possano guidare il visitatore all’interno dei padiglioni, le aree comuni e i punti di ristoro. La presenza di queste e altre misure assicurerà a buyer ed espositori tutte le opportunità per svolgere il proprio lavoro, incontrarsi e fare affari, con la massima comodità, fruendo di tutti i servizi della manifestazione in modo diretto e immediato. (Com)