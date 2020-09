Sicurezza: Pianese (Coisp), altra aggressione a poliziotti, Stato non ci sostiene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo costretti a registrare l'ennesima aggressione ai danni di alcuni agenti della Polizia di Stato, questa volta a Milano, dove uno spacciatore ha aggredito due poliziotti provocando a uno di loro la frattura scomposta di una costola. Di fronte all'allarmante aumento di casi come questo, viene da chiedersi come si possa ancora portare avanti campagne denigratorie contro chi quotidianamente mette a rischio la propria incolumità per la sicurezza della collettività". Così in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. "Nei giorni scorsi - prosegue - abbiamo dovuto ascoltare, non senza rammarico, che secondo alcuni esponenti delle istituzioni locali sarebbero più temibili i poliziotti degli spacciatori. Chissà se oggi la pensano ancora così. Da chi ha incarichi pubblici ci saremmo aspettati sostegno e rispetto, non insulti", conclude. (Com)