Istat: Schifani (FI), segnali ripresa? Resta dramma occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Soffermarsi sui timidi segnali di ripresa che emergono dai dati Istat sull'occupazione, come si affannano a fare ministri ed esponenti della maggioranza, significa indossare le lenti miopi dell'ideologia per evitare il confronto con la realtà". Lo dichiara il senatore di Forza Italia ed ex presidente del Senato Renato Schifani. "La crisi pandemica si è trasformata in una allarmante e drammatica crisi sociale che l'esecutivo non ha saputo né voluto affrontare", spiega Schifani. "La scelta di disperdere in mille rivoli e altrettanti bonus i 100 miliardi fin qui impegnati per affrontare l'emergenza Covid e l'insistenza sul fronte assistenziale, senza energici ed efficaci interventi di deregolamentazione in direzione di una maggiore flessibilità e di una minore pressione fiscale, rischiano di trasformarsi in una valanga pronta a travolgere il nostro mercato del lavoro. In questa fase - conclude il senatore azzurro - occorre consentire alle imprese di innovare e affrontare le repentine mutazioni del mercato ma nulla di tutto questo si è visto". (Com)