Lombardia: Sisler e Lucente (Fd'I), nessun saluto romano, pronti a querelare

- “Capiamo che in campagna elettorale ci sia la tendenza a strumentalizzare qualsiasi cosa, ma c’è un limite ed è stato superato. Ci riferiamo all’accusa, ripresa da qualche giornale on line, di aver fatto il saluto romano durante la presentazione delle liste a sostegno di Carolina Toia a Legnano". Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia Franco Lucente, capogruppo in Regione Lombardia, e Sandro Sisler, coordinatore della provincia di Milano. "Un video - proseguono Lucente e Sisler - ci riprende con le braccia alzate, gesto che ciascuno di noi compie quotidianamente, ma che ovviamente è stato interpretato a piacimento solo guardando mezzo secondo di un frame del video. Possiamo chiamarla 'sindrome da saluto fascista'. Chiariamo senza mezzi termini: stavamo richiamando l’attenzione di altri componenti del partito, per indicare dove eravamo. Non a caso infatti siamo rivolti verso l’ingresso e non verso il palco". "Abbiano almeno la correttezza di mostrare tutto il video e non solo un frammento. Attendiamo immediate rettifiche e scuse da parte di chi ha pubblicato questi post e articoli dandone un’interpretazione arbitraria, altrimenti procederemo presentando querele", concludono Sisler e Lucente.(Com)