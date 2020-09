Torino: revisione Piano Regolatore, cambia la sede degli incontri di presentazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cambia la sede di due appuntamenti del ciclo di incontri organizzati per presentare e discutere la “Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della revisione del Piano Regolatore Generale della Città di Torino”, varata dalla Giunta comunale lo scorso luglio. Gli incontri in calendario lunedì 7 e martedì 8 settembre, precedentemente previsti nella sede della Protezione Civile di via delle Magnolie 5, si svolgeranno invece nella sala del Circolo dei dipendenti comunali in corso Sicilia 12, quello di lunedì 7 settembre, mentre l’appuntamento del giorno successivo, martedì 8 settembre, avrà luogo al Cecchi Point di via Antonio Cecchi 17. Alle conferenze interverranno l'assessore all'Urbanistica e gli altri assessori per competenza su specifici temi, oltre ai tecnici dell'Urbanistica, e sarà possibile partecipare a distanza, collegandosi con l’applicazione meet all’indirizzo http://geoportale.comune.torino.it/web/sites/default/files/mediafiles/incontri%20PTPP%20variato.pdf ) o in presenza fino ad esaurimento dei posti disponibili che, in ragione delle disposizione legate dall'emergenza sanitaria Covid-19, risulteranno limitati. (segue) (Rpi)