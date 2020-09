Torino: revisione Piano Regolatore, cambia la sede degli incontri di presentazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della revisione del Piano Regolatore Generale”, approvata dalla Giunta comunale come detto lo scorso luglio, vuol essere uno strumento di programmazione flessibile, snello e dinamico che, dal punto di vista urbanistico, possa consentire di leggere e rispondere in tempi rapidi alle esigenze dei cittadini e del territorio, tenendo conto dei cambiamenti economici, sociali, demografici e ambientali che si verificano nel tempo. L'Amministrazione comunale, al fine di dare vita a un confronto partecipato e costruttivo con i cittadini e i portatori di interesse, ha organizzato il ciclo di incontri in programma a partire da giovedì 3 e che concluderanno il 18 settembre. (Rpi)