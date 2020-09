Speciale infrastrutture: nuove prospettive d’affari per le aziende israeliane negli Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla proposta di collegamento ferroviario dal Golfo al porto israeliano di Haifa, ai voli diretti veloci da Tel Aviv: sono sono alcuni progetti del settore dei trasporti che potrebbero essere attuati con la normalizzazione dei rapporti con gli Emirati Arabi Uniti, una prospettiva che sta suscitando eccitazione in Israele. Nel paese arabo del Golfo, visitato da anni da dirigenti d'azienda israeliani con passaporto straniero, le aziende che sono probabili candidati per accordi di massima con Israele stanno adottando una linea più cauta, apparentemente in attesa delle linee guida del governo. Alla radio pubblica israeliana “Kan”, il ministro delle Finanze Yisrael Katz ha evidenziato il potenziale per grandi progetti di trasporto regionale. "Un collegamento ferroviario tra i paesi del Golfo e il porto di Haifa" renderebbe Israele la "porta di accesso al Mediterraneo", ha detto il ministro, citato dal quotidiano “Haaretz”. (Res)