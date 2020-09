Speciale infrastrutture: Palermo (Cdp) a "La Repubblica", banda larga al via entro due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabrizio Palermo, da due amministratore delegato della Cassa depositi e prestiti (Cdp), ha appena ottenuto dal Consiglio di amministrazione il via libera per firmare la lettera di intenti con Tim per la rete unica delle telecomunicazioni. Una delle più grandi operazioni di sistema degli ultimi decenni, con la Cassa a giocare da regista. Palermo spiega a "La Repubblica" che è improprio paragonare Cdp alla vecchia Iri: "Questa non è la nuova via italiana al capitalismo misto, pubblico e privato. Questo è il capitalismo paziente che investe lì dove ci sono i fattori per lo sviluppo. È nel Dna della Cassa, da 170 anni: abbiamo dotato il Paese delle principali reti e infrastrutture, dalle scuole agli ospedali, dagli acquedotti alle strade, dalle reti elettriche a quelle del gas, e siamo azionisti delle principali società strategiche. Bene, oggi il fattore decisivo per lo sviluppo è la connettività: il nostro compito è esserci". (Rin)