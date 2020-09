Speciale infrastrutture: Salvini a "Il Secolo XIX" su scuola, servono altri spazi, coinvolgiamo le private

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rientro in classe, la salute dei cittadini, le infrastrutture. La campagna elettorale della Lega, anche in Liguria, è incentrata soprattutto sulle visite del leader del Carroccio. Matteo Salvini sarà a Genova per una serie di incontri e appuntamenti. Il rientro a scuola sta tenendo in fibrillazione tante famiglie. "In Liguria - spiega il leader della Lega a "Il Secolo XIX" c'è la consapevolezza di quanto questo argomento sia fondamentale, si lotta per una riapertura nei tempi previsti, in sicurezza con trasporti adeguati. Però va detta una cosa: in tanti Paesi europei ci sono già certezze e le scuole sono state riaperte. L'ultima follia italiana è la notizia che ora non serviranno più le mascherine, anche se il commissario Arcuri ne ha già garantito 11 milioni al giorno per coprire il fabbisogno di tutte le scuole. È un governo allo sbando, incapace e confuso". Gli istituti secondo Salvini "vanno riaperti, la misurazione delle temperatura dev'essere fatta a scuola a precise condizioni, vanno subito coinvolte le paritarie per reperire spazi in più, presidi e insegnanti non devono rischiare conseguenze penali o civili per colpa del governo. Tutto cose che dovevano essere pensate e realizzate mesi fa". Un altro tema caldo è quello della sanità ligure (il cui assessore è stata la leghista Sonia Viale), sulla quale l'avversario di Giovanni Toti, Ferruccio Sansa ha sfidato il presidente a un confronto rilanciando la proposta di un'organizzazione tutta pubblica. "Abbiamo ereditato una situazione difficile, con molti tagli e troppi ospedali chiusi, ma il bilancio di cinque anni è positivo e credo che una intelligente combinazione tra pubblico e privato vada nella direzione giusta. L'obiettivo è aiutare le famiglie migliorando il servizio, senza costi in più per gli utenti". (Res)