Milano: De Corato, in aree "sensibili" usare tecnologia sari per identificare delinquenti

- "In una zona come quella di Piazza Duca d'Aosta e della stazione Centrale, dove vengono fermate persone sulle quali spesso pendono mandati d'arresto addirittura internazionali, andrebbe installato il sistema Sari, sistema riconoscimento automatico immagini, in uso alla polizia. Si tratta di una tecnologia sofisticata che associa all'immagine di un individuo sconosciuto, le generalità di chi è già presente nelle banche dati della polizia”. Lo afferma l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato commentando l'aggressione subita da alcuni poliziotti in stazione Centrale da parte di un cittadino del Gambia. “Questo – spiega l'esponente di Fratelli d'Italia - agevolerebbe molto il lavoro delle forze dell'ordine e renderebbe la città più sicura impedendo a pluripregiudicati ricercati di continuare a circolare impunemente e commettere reati”. “Se torneremo al governo della città – prosegue De Corato - tutte le problematiche legate alla sicurezza, mai considerate dal centrosinistra, torneranno a essere centrali: ci impegneremo, innanzi tutto, in accordo con le prefetture e le questure, a sollecitare l'installazione di questo sistema nelle zone più strategiche della città a cominciare dalle stazioni, anche metropolitane”. “Questa tecnologia - conclude De Corato - si è rivelata fondamentale, nei giorni scorsi, per rintracciare a Milano una 14enne fuggita dal centro di Pronto Intervento Minori di Roma". (Com)