Viabilità: traffico bloccato per incidente su Ss 38 "dello Stelvio" ad Ardenno (So)

- Anas comunica in una nota che, a causa di un incidente, è stata temporaneamente chiusa al traffico la statale 38 " dello Stelvio", all'altezza di Ardenno in provincia di Sondrio. L'incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto un mezzo pesante e due veicoli. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e la Polizia Stradale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. (Com)