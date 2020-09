Speciale scuola: Boccia, nessun slittamento, Regioni da sempre decidono in autonomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla riapertura della scuola "nessuno ha rinviato nulla. Da quando esiste questo modello sono le Regioni a definire la data di inizio delle lezioni". Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, ospite di "Agorà Estate", su Rai 3. "Noi abbiamo definito il percorso e si è detto che dal 14 settembre riaprono le scuole, poi - ha aggiunto il ministro - le Regioni possono partire da quella data, non devono partire, perché non c'è nessuna imposizione". "Le regioni Puglia, Sardegna e Calabria hanno scelto in quel momento di partire dopo le elezioni. E' stata una scelta autonoma come ogni anno avviene, non c'è stato nessuno spostamento", ha sottolineato Boccia. (Rin)