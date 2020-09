Germania: tasso di disoccupazione in aumento al 6,4 per cento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad agosto il tasso di disoccupazione in Germania è aumentato di 0,1 punti su base mensile salendo al 6,4 per cento. È quanto reso noto oggi dall'Agenzia federale del lavoro (Ba). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, ad agosto si sono registrati 45 mila disoccupati in più rispetto a luglio. Su base annua, l'aumento è stato di 636 mila. Come a luglio, il dato è coerente con la tendenza stagionale. Ad agosto, la disoccupazione tende infatti a salire per i contratti di lavoro e di apprendistato che terminano prima delle ferie estive. Come a luglio, non vi è stato un ulteriore aumento della disoccupazione correlato alla crisi del coronavirus, ha affermato il presidente della Ba, Detlef Scheele, che ha aggiunto: “Tuttavia, gli effetti della pandemia sul mercato del lavoro sono ancora molto chiaramente visibili”. Dai dati preliminari della Ba, a giugno i cassintegrati erano 5,36 milioni, in diminuzione dai 5,82 milioni di maggio e dai 5,98 milioni di aprile. Dopo il netto aumento di marzo e aprile, continua dunque a scendere il numero di lavoratori per cui le aziende richiedono la cassa integrazione. Dal primo al 26 agosto, la Ba ha registrato le relative domande per 170 mila dipendenti. (Geb)