Giustizia: Modena (FI), su taglio tempi Bonafede batta un colpo

- Fiammetta Modena, senatrice di Forza Italia e membro della commissione Giustizia di palazzo Madama, afferma: "Gentiloni oggi ribadisce la importanza del taglio dei tempi della giustizia per l’Italia e la Commissione europea: 'Rimane ancora margine per limitare gli abusi del processo e garantire un funzionamento più efficiente dei tribunali', 'nel complesso norme procedurali più semplici, fatte rispettare adeguatamente, potrebbero contribuire ad accelerare in modo decisivo i processi civili'. Ma su questi temi - continua la parlamentare in una nota - registriamo il silenzio del ministro della Giustizia. È soddisfatto, evidentemente, di aver portato un po' di oscurantismo medioevale con la 'Spazzacorrotti', il trojan, la compressione del diritto di difesa. Il giusto processo e l’uso dei fondi europei su progetti specifici sono un optional, da robivecchi di chi ancora crede nello Stato di diritto. Sono all’ordine del giorno le riaperture di tutti i settori dello Stato. L'amministrazione della giustizia evidentemente non ne fa più parte e si considera la cenerentola dello Stato. Gentiloni - conclude Modena - può ricordare all’infinito le necessità di rendere celere la giustizia. Oltre che al Parlamento, che lo sa benissimo, batta un colpo anche in via Arenula". (Com)