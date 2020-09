Roma: Cavallari (Iv), bene assunzione concorsone, finalmente Raggi ne azzecca una

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Hanno preso servizio oggi, al Comune di Roma, nuovi architetti e nuovi istruttori amministrativi, tra gli ultimi di una lunga serie di assunzioni del famoso concorsone da me progettato, bandito e realizzato nel lontano 2010 quando ero assessore alle Risorse umane del Campidoglio". Lo scrive su Facebook, riferisce una nota, il capogruppo consigliere regionale, Enrico Cavallari di Italia viva. "Ventidue procedure concorsuali per profili professionali come maestre, amministrativi, vigili ma anche di tecnici, informatici, ingegneri, esperti e figure altamente specializzate - aggiunge - comparse per la prima volta nella pianta organica del comune di Roma, e che le ammistrazioni precedenti di Rutelli e Veltroni avevano preferito prendere come consulenti esterni. Un 'esercito' di nuove risorse, giovani e professionalizzate, per rendere efficiente la macchina amministrativa e al passo con i tempi: 1995 posti di lavoro a bando, a cui si sono aggiunti oltre 6 mila idonei a fronte di 347.000 domande di partecipazione. Dopo quel maxi-concorso, il nulla. Sono passati 10 anni da allora. Anzi, il mio successore, l'assessore Nieri della giunta Marino, invece di dar seguito alle assunzioni, cercò addirittura di annullare le procedure con la famosa farsa delle buste trasparenti e accanendosi poi su un altro piccolo concorso, ovvero quello di categoria B per 230 persone a tempo determinato e bloccandone le assunzioni imminenti".