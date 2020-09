Roma: Cavallari (Iv), bene assunzione concorsone, finalmente Raggi ne azzecca una (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla faccia dei comunisti - prosegue ancora Cavallari - che antepongono il lavoro a tutto nella vita. Alla fine Nieri dovette desistere davanti alle innovative tecniche di trasparenza (quella vera alla luce del sole!) che avevo messo in campo come, ad esempio, la correzione degli elaborati sotto alle telecamere. Arrivata la Raggi, un sindaco che 'non ne azzecca due', posso dire, con onestà, che una l’ha presa: ha finalmente assunto tanti professionisti e giovani leve in Campidoglio e si è impegnata ad assumere fino all’ultimo idoneo dei circa 7 mila. Certo, si è trovata il lavoro bello e pronto, con i migliori sulla piazza italiana già selezionati. Un’opera titanica che non tutti trovano in dote. Ma almeno, a differenza del due Marino-Nieri, dopo 10 anni!, sta completando il percorso. Peraltro, questa è la prova provata che quanto fatto nel quinquennio 2008-2013 non è tutto da buttare. Anzi, nulla per quanto mi riguarda. Si dice che il tempo è galantuomo. Oggi, due sentimenti mi animano sulla vicenda: da un lato, i fatti mi rinnovano la soddisfazione per il lavoro svolto: all’epoca alcuni dirigenti mi davano del folle ad avviare una procedura tanto mastodontica, mai vista in Campidoglio. Alla faccia dei gufi, e del mondo contro che mi veniva paventato, il futuro mi ha dato ragione. Dall’altro lato, mi riempiono di gioia e gratificano i riconoscimenti raccolti da tanti professionisti che via via vengono assunti. Tante persone che mi hanno dedicato un pensiero ricordando l’impegno instancabile mio e loro, nonché la fatica a studiare. A tutti questi lavoratori, motivo di orgoglio, il mio più grande in bocca al lupo". (Com)