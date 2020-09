Roma: Visconti (Fd'I), attività uffici paralizzata a danno di cittadini e imprenditori, politica intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra l'emergenza Coronavirus e lo smartworking, a Roma, nel silenzio generale, l'impossibilità per i cittadini e per gli imprenditori che hanno ancora il coraggio di fare impresa in questa città, di svolgere con successo qualsiasi attività negli uffici pubblici, si sta trasformando in un vero e proprio allarme sociale sul quale la politica deve immediatamente intervenire". Lo dichiara, in una nota, il dirigente di Fratelli d'Italia Marco Visconti. "Uffici municipali, comunali, Asl, Inps e strutture delle Amministrazioni pubbliche di qualsiasi genere - prosegue Visconti - risultano completamente paralizzati nel loro ruolo strategico di interfaccia con l'utenza. La politica, specie quella di maggioranza, al Comune come dalla Regione, si svegli -conclude- verificando la sussistenza degli standard di qualità nei servizi e, se del caso, utilizzi lo strumento delle delibere, spesso inutilmente abusato, per garantire a ciascun cittadino il pieno svolgimento dei propri interessi, evitando che quella dell'emergenza diventi la scusa buona per ogni disservizio". (Com)