Ue: Mandelli (FI) su Recovery fund, no anatemi contro taglio tasse

- Il deputato e capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio alla Camera, Andrea Mandelli, nel commentare le dichiarazioni del commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni alle commissioni riunite Bilancio e Politiche dell'Ue di Camera e Senato, sottolinea in una nota: "Sappiamo che le risorse del Recovery fund dovranno essere impiegate sulla base di piani costruiti in accordo con le raccomandazioni della Commissione europea per i singoli Stati, ma da qui a lanciare un vero e proprio anatema sull'utilizzo dei soldi che arriveranno per abbassare le tasse ce ne corre". Per il parlamentare, "l'Italia ha bisogno di riforme strutturali per modernizzarsi, di infrastrutture e grandi opere, ma anche di una drastica semplificazione del sistema fiscale e della riduzione del peso delle imposte. Per questo le risorse liberate dai fondi Ue, Mes (Meccanismo europeo di stabilità) compreso se il governo si decide a ricorrervi - conclude l'esponente di FI -, possono e devono essere destinate ad allentare la morsa delle tasse su imprese e famiglie. È questa la madre di tutte le riforme, su cui non si può indugiare oltre". (Com)