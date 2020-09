Arabia Saudita: re Salman destituisce comandante forze armate in Yemen e vicegovernatore per corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re dell'Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz al Saud, ha destituito il comandante delle forze armate saudite attive in Yemen e il vicegovernatore della provincia di Jouf per sospetti di corruzione. Lo riferisce il quotidiano saudita "Arab News". Il decreto reale ha sancito la destituzione del generale Fahab bin Turki bin Andulaziz e del governatore principe Abdulaziz bin Fahad bin Turki bin Abdulaziz al Saud nonché l'avvio di un'indagine a carico dei due per sospetta corruzione. La decisione del sovrano sarebbe conseguenza di una segnalazione effettuata dal principe ereditario Mohammed bin Salman all'autorità saudita per il controllo contro la corruzione (Nazaha) in merito a "transazioni finanziarie sospette presso il ministero della Difesa". Il decreto reale riferisce che Nazaha "ha svelato episodi di corruzione" legata al militare e al vicegovernatore. Anche altre personalità sono oggetto di indagine stando al decreto, il quale afferma anche che l'autorità contro la corruzione "completerà le indagini con tutti i funzionari militari e civili coinvolti, prendendo i necessari provvedimenti legali". (Res)