Turchia: arrestato il presunto massimo rappresentante dello Stato islamico nel paese

- La polizia della Turchia ha arrestato il presunto massimo rappresentante dello Stato islamico nel paese. Lo ha annunciato il ministero dell'Interno Suleyman Soylu, come riferisce l'agenzia stampa governativa "Anadolu". Il ministro ha dichiarato che l'operazione per catturare il sospetto - citato come Mahmut Ozden - è stata lanciata dopo che le forze di sicurezza avevano riferito del sospetto che lo Stato islamico stesse pianificando attacchi nel paese. Ozden è stato catturato nella città meridionale di Adana e poi condotto a Istanbul, dove è stato formalmente arrestato. Nella camera d'hotel in cui soggiornava Ozden sono stati ritrovati un kalashnikov e materiale digitale che - stando a quanto dichiarato da Soylu - rivela l'intenzione da parte dello Stato islamico di procedere al sequestro di figure politiche turche. Nel corso degli anni, lo Stato islamico ha condotto vari attacchi in Turchia, tra cui uno in un locale notturno di Istanbul il primo gennaio 2017 in cui furono uccise 39 persone e un'esplosione sempre nella metropoli sul Bosforo a causa della quale persero la vita dodici persone nel 2016. (Tua)