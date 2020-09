Cile: sciopero camionisti, governo minaccia applicazione legge su sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Interni del Cile, Victor Perez, ha intimato al sindacato dei camionisti di interrompere lo sciopero nazionale in atto da cinque giorni e ha dichiarato che il governo è pronto ad applicare la legge sulla Sicurezza interna nazionale per assicurare la catena di approvvigionamenti di alimenti e medicinali nel paese. "A fronte del rifiuto della nostra proposta annunciamo al paese che prenderemo tutte le misure consentite dalla legge per assicurare gli approvvigionamenti ed evitare il blocco delle autostrade e tra queste anche la legge sulla Sicurezza interna nazionale (Lse)", ha detto Perez in dichiarazioni rilasciate al termine della giornata di ieri. (segue) (Abu)