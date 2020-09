Cile: sciopero camionisti, governo minaccia applicazione legge su sicurezza nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lse è una legge del 1958 che viene applicata in circostanze straordinarie nei confronti di delitti contro la sovranità nazionale e lo Stato e consente alla giustizia di accelerare processi e sentenze. E' stata applicata in modo massiccio durante la dittatura militare di Augusto Pinochet (1973-1990), mentre in epoca democratica la Lse è stata invocata più volte nel contesto del conflitto con la comunità indigena mapuche. Più recentemente il governo Pinera ha invocato il suo uso nel contesto delle forti proteste sociali per la riforma della costituzione scoppiate nell'ottobre del 2019. (segue) (Abu)